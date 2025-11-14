Allegri Milan, il classe 2007 Cappelletti tra i migliori contro l’Entella! I dettagli. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’amichevole giocata e persa dal Milan per 3-2 contro la Virtus Entella al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, sebbene archiviata con una sconfitta, ha raggiunto il suo duplice obiettivo. Da un lato, ha permesso a giocatori in ripresa da infortunio – come Jashari, il dinamico centrocampista rientrato dopo un lungo stop, l’esterno Christian Pulisic e il difensore Pervis Estupinan – di ritrovare minuti nelle gambe e la giusta condizione fisica.

Dall’altro, in un contesto in cui la maggior parte della rosa è impegnata con le Nazionali, la partita ha offerto un’opportunità cruciale ai giovani prospetti del progetto Milan Futuro di mettersi in mostra direttamente sotto gli occhi del pragmatico allenatore Massimiliano Allegri.

Cappelletti, Il Terzino che Non Si Ferma Mai

Il vero protagonista tra i giovani è stato Mattia Cappelletti, l’esterno classe 2007. Il difensore ha giocato ben 64 minutinel suo ruolo naturale di terzino destro, una posizione che ricopre stabilmente anche sotto la guida di Massimo Oddo in Serie D con il Milan Futuro.

Cappelletti ha impressionato per la sua instancabile generosità e per la presenza costante in fase di spinta. Un calciatore che macina chilometri sulla fascia, arrivando spesso a creare situazioni pericolose: dai precisi traversoni dalla destra fino alle conclusioni in porta, come dimostrato in diverse occasioni durante l’amichevole.

Non è un caso che questo giovane e promettente rossonero sia già da tempo sotto la lente d’ingrandimento: in passato è stato più volte convocato in Primavera da sotto età, e quest’anno è entrato in pianta stabile nella rosa del Milan Futuro di Mister Renna prima, e poi di Oddo. Le sue presenze totali in Serie D e Coppa Italia sono già 12, condite anche da un gol segnato nella prestigiosa vittoria contro il ChievoVerona.

La Visione di Tare: La Crescita è il Futuro

L’esperienza contro l’Entella, sebbene a ritmi non altissimi, è stata fondamentale. Giocare al fianco di campioni della Prima Squadra e contro avversari solidi di categorie superiori contribuisce enormemente al percorso di crescita di questi ragazzi.

Il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che ha fortemente sposato il progetto di sviluppo interno, vede nel Milan Futuro la chiave per il successo a lungo termine del Diavolo. Fornire ai giovani come Cappelletti un ambiente che sperimenta da vicino il calcio dei grandi è la migliore strategia per assicurare al Milan i talenti del domani.