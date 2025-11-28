Allegri Milan, il dato stupisce: i rossoneri sono la squadra in Serie A ad aver... Clamorosa statistica

Connect with us

Allegri Milan, il Diavolo è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma una vera e propria macchina da guerra nelle sfide di alta classifica, ma accusa inspiegabilmente un calo di rendimento contro le formazioni più abbordabili.

Un dato Opta rivela questa curiosa anomalia: il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro le formazioni che attualmente occupano le prime 10 posizioni della Serie A 2025/26, con ben 16 punti ottenuti in 6 match, per una media impressionante di 2.7 a partita.

Al contrario, i rossoneri scivolano al 12° posto per rendimento nelle sfide contro le squadre della seconda metà della classifica, dove hanno conquistato solo 9 punti in 6 gare, con una media di 1.5. L’analisi sottolinea l’esigenza per il Diavolo di trovare una maggiore continuità anche contro le cosiddette “piccole” del campionato.

