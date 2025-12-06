Allegri Milan, Allarme Rossonero: Il Centrocampo del Milan Non Fa Centro

La scarsa vena realizzativa della mediana è diventata una delle principali preoccupazioni in casa Milan. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato alla guida del Diavolo, ha più volte ribadito nelle sue conferenze stampa quanto l’apporto in termini di gol da parte dei centrocampisti sia fondamentale per vincere le partite, soprattutto quando gli attaccanti non riescono a sbloccarsi.

L’allarme lanciato da Allegri nel post-partita della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio è fondato su numeri che non mentono: il centrocampo del Milan è al momento troppo poco prolifico.

📉 Mediana Rossonera Sotto le Aspettative: I Numeri Parlano Chiaro

In estate, Allegri si era sbilanciato, chiedendo ai suoi uomini chiave come Youssouf Fofana (il potente mediano francese) e Ruben Loftus-Cheek (l’imponente centrocampista inglese) di raggiungere la doppia cifra in termini realizzativi. Al 6 dicembre, però, l’obiettivo è ben lontano dall’essere raggiunto.

Considerando anche Alexis Saelemaekers (l’esterno belga), i centrocampisti del Milan hanno messo a segno appena 5 gol totali. Un dato che preoccupa il tecnico e il DS Igli Tare per la lotta Scudetto, specialmente se confrontato con le rivali dirette:

Il Napoli ha già raggiunto 11 gol con la mediana (più del doppio del Diavolo ).

ha già raggiunto con la mediana (più del doppio del ). L’Inter è a quota 9 gol dai centrocampisti, con il solo Hakan Çalhanoğlu (l’ex nerazzurro) che ha segnato quanto l’intera mediana rossonera (5 gol).

La domanda è semplice: perché il Milan segna così poco dal centrocampo? La spiegazione risiede in un problema di mira e precisione. Fofana, per esempio, viaggia a una media di oltre 1,6 tiri a partita, ma è riuscito a centrare la portasolo in 11 occasioni totali.

🇫🇷 Il Caso Rabiot: Un’Anomalia da Risolvere

L’anomalia più evidente in questo scenario porta il nome di Adrien Rabiot, il centrocampista francese di grande spessore, fermo ancora a zero centri stagionali. Questo dato è sorprendente, considerando che proprio sotto la guida tecnica di Allegri – durante la loro precedente esperienza – Rabiot aveva stabilito il suo record di marcature in una singola stagione.

Nella sua reunion al Milan, qualcosa non sta funzionando a livello realizzativo. In 6 presenze in Serie A, il francese non ha ancora centrato lo specchio della porta con regolarità, avendo tentato solo 6 conclusioni totali.

Per il DS Tare, risolvere il problema della scarsa prolificità del centrocampo è un passo fondamentale quanto l’acquisto di un nuovo attaccante. Allegri ha bisogno che i suoi centrocampisti di qualità convertano in gol il volume di gioco creato per non sovraccaricare il reparto offensivo e per mantenere vive le speranze di successo in Serie A.