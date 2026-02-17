News
Allegri pronto a rivoluzionare tatticamente il Milan? Due le condizioni fondamentali. Ecco quali
Allegri potrebbe virare definitivamente sul 4-3-3 ridisegnando il suo Milan ma servono due condizioni fondamentali
Alla vigilia del recupero contro il Como, il quartier generale di Milanello è un laboratorio tattico in pieno fermento. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le notizie che filtrano dall’infermeria condizionano non solo le scelte per mercoledì, ma l’intera visione strategica di Massimiliano Allegri.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Allegri rivoluziona il Milan? Condizioni fisiche e gerarchie
Il tecnico livornese deve fare i conti con lo stato di forma dei suoi due “tenori”:
- Leão in Ascesa: Rafael Leão è tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua forma fisica è in netto miglioramento e il portoghese spinge per una maglia da titolare. Allegri, tuttavia, prosegue con una gestione prudente per evitare ricadute muscolari.
- Dubbio Pulisic: Situazione più delicata per Christian Pulisic. L’americano non si è allenato a pieno regime negli ultimi due giorni. La decisione definitiva arriverà solo mercoledì mattina, ma la sensazione è che potrà garantire al massimo uno spezzone di gara nel secondo tempo.
La svolta tattica: il sogno del 4-3-3
Proprio le condizioni precarie dei big stanno rallentando il passaggio al 4-3-3, modulo pensato da Allegri per aumentare il fatturato offensivo di una squadra che, difesa solida a parte, fatica a segnare in proporzione al potenziale.
- I Precedenti: In questa stagione, la difesa a quattro è stata un “esperimento da finale di gara”. Si è vista solo per brevi tratti: 30 minuti contro il Genoa, nel finale a Firenze, gli ultimi 17 minuti contro il Pisa e nella gara d’andata proprio contro il Como.
- Il “Patto” di Max: Per vedere stabilmente il tridente, Allegri pone condizioni chiare:
- Leão e Pulisic al 100%: Senza i titolari al top, il sistema perde equilibrio.
- Mediana di Ferro: La presenza contemporanea di Rabiot e Fofana è vitale per coprire la difesa.
- Solidità in Classifica: Con il rientro imminente di Gimenez e un secondo posto da blindare (attualmente a +7 sulla quinta), il tecnico potrebbe osare di più una volta messa in cassaforte la zona Champions.
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...