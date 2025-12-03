Allegri ha un obiettivo fondamentale contro la Lazio: le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

A poche ore dal calcio d’inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedranno il Milan sfidare la Lazio allo Stadio Olimpico (domani sera alle 21:00 in gara secca), il tecnico Massimiliano Allegri ha fatto sentire la sua voce. In assenza di una conferenza stampa pre-gara, il pragmatico allenatore livornese ha concesso un’intervista esclusiva a SportMediaset (che trasmetterà la partita in diretta e in chiaro su Italia 1), focalizzando l’attenzione sull’importanza del trofeo.

La Coppa Italia come Obiettivo Fondamentale

Allegri, tornato alla guida del Diavolo e supportato dal nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, ha subito chiarito come la percezione della Coppa Italia cambi radicalmente con l’avanzare della competizione.

“La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti,” ha sentenziato il tecnico. Questa dichiarazione serve a caricare l’ambiente e a sottolineare che, per i rossoneri, il percorso in coppa è un obiettivo primario al pari degli impegni di campionato.

L’Imperativo dei 90 Minuti: Non Sono Ammessi Errori

La sfida contro la Lazio è particolarmente insidiosa data la formula ad eliminazione diretta. Allegri ha messo in guardia la squadra sulla necessità di essere immediatamente efficaci e di non concedere nulla, soprattutto giocando in trasferta.

“Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa,” ha sottolineato l’allenatore. La criticità maggiore è data dall’assenza dei tempi supplementari (previsti solo dalle semifinali in poi in gara unica per gli accoppiamenti testa di serie): “Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo.”

L’imperativo è chiudere la partita entro il novantesimo per evitare la lotteria dei calci di rigore, un finale ad alta tensione che il Milan cercherà di scongiurare con una prestazione di solidità e cinismo tattico. L’incontro dell’Olimpico rappresenta un test fondamentale per misurare la maturità della squadra in un contesto di grande pressione.

