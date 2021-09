Allegri Juve:«Il Milan fa bene da un anno e mezzo. La mia formazione...»

Allegri Juve: il tecnico bianconero, ai microfoni di Dazn, ha parlato del match che attende la Juventus contro il Milan. Le parole

Allegri Juve: il tecnico bianconero, ai microfoni di Dazn, ha parlato del match che attende la Juventus contro il Milan. Le parole:

«La sfida è molto importante anche per noi ovviamente. Giochiamo contro una squadra che sta facendo bene da un anno e mezzo, non solo da tre partite. Non abbiamo un punto e non abbiamo ancora vinto, speriamo che stasera arrivi la prima vittoria».

Una battuta sulla formazione del Milan:«La formazione l’ho vista poco fa e l’ho indovinata. Spero di aver indovinato la mia».