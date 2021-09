Allegri: «Campionato equilibrato. Nei big match può succedere di tutto»

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del big match tra Juventus e Milan. Le parole del tecnico

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan. Per l’allenatore bianconero serve equilibrio e la sfida non sarà ancora decisiva.

«È un campionato equilibrato dove non c’è una squadra di valore assoluto che può schiacciare le altre. Fai presto a perdere punti ma anche a recuperarli. La preoccupazione di restare a un punto non ci deve impedire di continuare a fare il nostro percorso. I campionati si vincono con le piccole, negli scontri diretti può succedere di tutto. Noi sicuramente faremo una bella partita, ma il calcio l’ha inventato il diavolo. Non possiamo sapere il risultato, basti vedere il Milan mercoledì. Per questo ci vuole equilibrio: prima di Malmoe non eravamo ubriachi scarsi e ora non siamo fenomeni. Dobbiamo avere la voglia di essere i migliori».

