Allegri: «Milan? Ho tre dubbi di formazione, Chiesa è tra questi»

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia sulla formazione che schiererà contro il Milan

Massimiliano Allegri ha tanti dubbi sulla formazione che schiererà contro il Milan. Le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa: «Ho dei dubbi nella formazione, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in avanti. Domattina dopo la rifinitura deciderò, abbiamo ancora cinque gare da qui alla sosta e quindi è importante che tutti si sentano parte del gruppo. L’importante è che tutti, appena chiamati in causa, daranno il loro apporto alla causa. Chiesa? È uno dei dubbi, sì.»

PARTITA – «Sarà Juve-Milan. È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo loro giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita di domani è più importante per loro che per noi».