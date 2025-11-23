Allegri a DAZN: «Rabiot non so quanti minuti abbia. Duelli decisivi questa sera»

Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match che andrà in scena tra pochi minuti in uno Stadio San Siro infuocato

Nel prepartita di Inter-Milan, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni:

RECUPERI IMPORTANTI –«Era importante per noi recuperare un po’ tutti i giocatori, dalla penultima all’ultima sosta abbiamo avuto pochi giocatori. Averli tutti a disposizione ti alza anche il ritmo dell’allenamento».

BARTESAGHI, RABIOT E PULISIC – «Bartesaghi sta crescendo, un giocatore affidabile, con un grande futuro. Rabiot non so quanti minuti avrà nelle gambe, ci vorrà cuore, determinazione e tecnica stasera».

CONTANO I DUELLI – «Bisogna essere lucidi e sereni quando abbiamo la palla, stasera chi vince più duelli vincerà la partita».

SERATA MERAVIGLIOSA – «Una partita, una serata meravigliosa, si lavora per serate come queste. Speriamo di vincere e saremo contenti».

