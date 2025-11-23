Formazioni ufficiali Inter Milan: le scelte di Chivu e Allegri

Formazioni ufficiali Inter Milan: di seguito le scelte di Chivu e Allegri per la sfida in programma questa sera alle 20:45 a San Siro

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan sono arrivate! La 12ª giornata di Serie A vede i tecnici Chivu e Allegri confermare il 3-5-2 ma con scelte chiave definitive.

Le scelte finali

INTER: Cristian Chivu scioglie l’ultimo dubbio a centrocampo: è Sucic la mezzala titolare preferita a Zielinski. Confermate la difesa Akanji-Acerbi-Bastoni e la ThuLa in attacco. Carlos Augusto adattato a destra.

scioglie l’ultimo dubbio a centrocampo: è la mezzala titolare preferita a Zielinski. Confermate la difesa e la in attacco. adattato a destra. MILAN: Massimiliano Allegri conferma il trio d’esperienza a centrocampo: Modrić, Rabiot e Fofana. Debutto dal primo minuto nel Derby per il giovane Bartesaghi a sinistra. In attacco il tandem inedito Pulisic-Leao.

Gli Schieramenti Ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.