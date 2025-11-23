News
Allegri furioso, durante Inter Milan: le sensazioni dalla panchina. Avete sentito?
Allegri nervoso in questa prima parte di gara. La bordocampista di DAZN Federica Zille è intervenuta così sulla situazione relativa alle due panchine
Prime impressioni dalle due panchine riportate da Federica Zille, bordocampista di DAZN, durante Inter-Milan.
Mister Massimiliano Allegri è furioso, chiede alla sua squadra di far girare più velocemente il pallone, vorrebbe far girare maggiormente il pallone. Chiede quindi maggiore attività ai suoi in questa fase del match.
D’altra parte invece più pacato Cristian Chivu che predica calma ai suoi che sono apparsi più pericolosi in questa parte iniziale del match. Lampanti due episodi su tutti: colpo di testa di Thuram parato da Maignan e la traversa di Acerbi.