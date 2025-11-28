Connect with us

News

Allegri scatenato, la frase contro Barella: il retroscena nascosto. E' successo durante il derby

News

Ranking Uefa, due squadre di Serie A mettono nel mirino il Milan: sorpasso in arrivo

News

Milan Lazio, Sarri in piena emergenza: soluzione inedita. A centrocampo con pochissimi elementi

News

Maignan super, la top 5 per gol evitati: c'è anche chi ha fatto meglio del portiere del Milan. La classifica

Calciomercato News

Calciomercato Milan, indicazioni chiare da Allegri: spenti i sogni dei tifosi? La situazione

News

Allegri scatenato, la frase contro Barella: il retroscena nascosto. E’ successo durante il derby

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Barella

Allegri contro Barella nel recupero del primo tempo di Inter Milan! La rivelazione del BordoCam di DAZN sul derby della Madonnina

Il Derby della Madonnina tra Inter e Milan non è stato solo uno scontro in campo, ma ha regalato momenti di alta tensione anche a bordo campo, con il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, protagonista di un vero e proprio sfogo verbale. L’allenatore livornese, noto per la sua flemma e il suo pragmatismo, ha mostrato un lato più passionale nel pieno del recupero del primo tempo, in seguito a una decisione arbitrale che ha scatenato la sua reazione.

La Scintilla e la Rabbia di Allegri

L’episodio che ha innescato il “furore” di Allegri è stato il cartellino giallo mostrato dall’arbitro Sozza a Rafael Leão, l’ala portoghese e uno dei talenti più fulgidi del Diavolo, per un intervento sul centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, il dinamico e grintoso mediano sardo.

Il “Bordocam” di DAZN, posizionato strategicamente a ridosso delle panchine, ha catturato ogni singola parola e reazione del tecnico toscano, rivelando tutta la sua frustrazione per il metro di giudizio arbitrale che, a suo avviso, non era stato equo.

Le Tre Frasi Che Hanno Fatto Il Giro del Web

Le parole pronunciate da Allegri in quel momento di alta tensione sono diventate virali, offrendo uno spaccato della sua insofferenza per la gestione della gara.

  1. “Acerbi prima me l’ha preso per i capelli”: Questa frase, pronunciata con veemenza, fa riferimento a un presunto precedente contatto tra il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, il centrale italiano di grande esperienza, e Rafael Leao.
  2. “Barella si butta, fa l’attore”: Qui l’allenatore ha criticato apertamente il comportamento di Barella nell’azione che ha portato all’ammonizione di Leão. Definire il centrocampista un “attore” è un chiaro riferimento alla simulazione o a un’eccessiva enfasi nel contatto, un’accusa che ha acceso ulteriormente gli animi.
  3. “Sono calmo e così mi fate incazzare”: Rivolta probabilmente al Quarto Uomo, questa è la frase che meglio riassume lo stato d’animo di Allegri. Il tecnico ha voluto sottolineare come, nonostante il suo sforzo per mantenere la calma, le decisioni arbitrali stessero minando la sua pazienza, trasformando la sua compostezza in rabbia.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.