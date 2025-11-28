Allegri scatenato, la frase contro Barella: il retroscena nascosto. E’ successo durante il derby

Allegri contro Barella nel recupero del primo tempo di Inter Milan! La rivelazione del BordoCam di DAZN sul derby della Madonnina

Il Derby della Madonnina tra Inter e Milan non è stato solo uno scontro in campo, ma ha regalato momenti di alta tensione anche a bordo campo, con il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, protagonista di un vero e proprio sfogo verbale. L’allenatore livornese, noto per la sua flemma e il suo pragmatismo, ha mostrato un lato più passionale nel pieno del recupero del primo tempo, in seguito a una decisione arbitrale che ha scatenato la sua reazione.

La Scintilla e la Rabbia di Allegri

L’episodio che ha innescato il “furore” di Allegri è stato il cartellino giallo mostrato dall’arbitro Sozza a Rafael Leão, l’ala portoghese e uno dei talenti più fulgidi del Diavolo, per un intervento sul centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, il dinamico e grintoso mediano sardo.

Il “Bordocam” di DAZN, posizionato strategicamente a ridosso delle panchine, ha catturato ogni singola parola e reazione del tecnico toscano, rivelando tutta la sua frustrazione per il metro di giudizio arbitrale che, a suo avviso, non era stato equo.

Le Tre Frasi Che Hanno Fatto Il Giro del Web

Le parole pronunciate da Allegri in quel momento di alta tensione sono diventate virali, offrendo uno spaccato della sua insofferenza per la gestione della gara.