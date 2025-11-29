Connect with us

Allegri, sentite Federica Zille: «Forse l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino»

Galliani: «Allegri è un manager, oltre che un allenatore. La storia dice che al primo anno...»

Pancaro su Milan Lazio: «Leao fortunato ad avere Allegri. Max è riuscito a capire questa cosa del portoghese»

Maignan Milan, il retroscena di Sabatini: «Voleva andare via, convinto da Allegri. Ora va accontentato perchè...»

Maignan Sommer invertiti, Allegri risponde alle provocazioni: Max ironizza come sempre - Avete sentito?

7 secondi ago

Allegri è l’allenatore più pazzo? Sentite il racconto di Federica Zille, giornalista e bordocampista di DAZN

Federica Zille, giornalista e bordocampista di DAZN, intervenuta a Radio Rossonera ha parlato di mister Massimiliano Allegri, definendoli uno dei più pazzi visti da vicino.

ALLEGRI UN PAZZO «Forse durante le partite Allegri è l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino, poi nelle dichiarazioni post partita Spalletti è più imprevedibile, Conte tira fuori delle stoccate pazzesche a differenza di Allegri che è sempre molto misurato. Nei novanta minuti da bordocampo come Allegri non ce ne sono».

SUL RIGORE«Al di là delle varie scaramucce Acerbi-Leao, sull’episodio del rigore fatico ad avere un’opinione netta. Sarei più per dire che quello è calcio di rigore, lo prende nettamente sul piede. In passato è stato deciso così e anche quest’anno quando invece non è stato deciso in modo analogo Rocchi ha detto che avevano sbagliato quindi dobbiamo abituarci che quello lì è calcio di rigore. Ad esempio la tirata di capelli a Leao a palla lontana, se fosse stata volontaria visto che Acerbi dice che non lo è stata, avrebbe portato all’espulsione a prescindere dalla posizione della palla. È stato però un metro arbitrale poco costante nell’arco dei novanta minuti».

