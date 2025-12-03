Allegri elogia Nkunku verso Lazio Milan: ecco cosa ha detto l’allenatore. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia dell’importante sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato parole di grande elogio a uno dei talenti offensivi del Diavolo: Christopher Nkunku. Intervistato dai microfoni di SportMediaset, il tecnico livornese ha espresso la sua soddisfazione per l’integrazione e la crescita dell’attaccante francese.

Il Talento Purissimo di Nkunku

Nonostante la formazione per l’ottavo di finale sia ancora da decidere (“Sulla formazione non ho ancora deciso,” ha precisato Allegri), la fiducia riposta in Nkunku è palpabile. Il Mister ha voluto sottolineare la prestazione di alto livellofornita dal giocatore nell’ultima partita di campionato, dimostrando una qualità tecnica sopra la media.

“Sabato ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile,” ha affermato Allegri. L’attaccante viene identificato come un “Giocatore di straordinaria tecnica,” la cui visione di gioco e la capacità di finalizzazione sono elementi vitali per l’attacco dei rossoneri.

Inserimento Ottimale e Crescita di Condizione

L’elogio di Massimiliano Allegri non riguarda solo il talento innato, ma anche il processo di inserimento di Nkunkuall’interno della squadra. “Si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione,” ha aggiunto il tecnico.

Questo è un segnale positivo per il Milan e per i suoi obiettivi stagionali. Avere un giocatore come Christopher Nkunku, l’attaccante francese capace di coprire diversi ruoli in attacco e di creare superiorità numerica, significa aumentare il potenziale offensivo della squadra in una fase cruciale del campionato e della coppa.

La valorizzazione di talenti di questo calibro è perfettamente in linea con le strategie del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, che punta a un Milan competitivo e proiettato al futuro. La crescita di Nkunku offre ad Allegri una varietà di soluzioni tattiche che saranno fondamentali per superare l’ostacolo Lazio in Coppa Italia e per sostenere la lotta al vertice in Serie A.

