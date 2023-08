Allegri smentisce: «Kean? Non è mai stato fuori rosa, su Bonucci...»

Alla vigilia della gara contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato tra le varie anche di Kean, accostato al Milan

Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Bologna, Ecco cosa ha detto tra le varie su Kean, accostato al Milan:

«Non è mai stato fuori rosa, è venuto una volta in ritardo e può capitare. In quel caso si fa beneficenza. Non è successo nulla, ha avuto un colpo e una ricaduta. Domani ci sarà»

BONUCCI – «Abbiamo parlato ed è superfluo aggiungere un commento. Non serve a niente parlare, lui sa e la Juventus è stata chiara»

