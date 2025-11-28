Allegri, così descrive il suo Milan: «Abbiamo voglia di far gol, ma non disprezziamo il gusto del difendere»

Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio ha descritto la sua squadra in questo modo!

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e per aver guidato diverse big del calcio italiano, in conferenza stampa ha sintetizzato in modo efficace la mentalità che intende imprimere alla sua squadra del Milan. La descrizione fornita dall’ex tecnico della Juventus non è solo una fotografia dello stato attuale, ma un vero e proprio manifesto della sua filosofia di gioco per i rossoneri.

L’Equilibrio Perfetto

Allegri ha dipinto il Diavolo come una formazione ambivalente, capace di trasformarsi in base alla fase di gioco. Nello specifico, la gestione del pallone è vista come il momento in cui la squadra esprime la sua massima pericolosità.

La chiave è la mentalità offensiva, la “voglia di far gol,” che Allegri cerca di instillare in ogni elemento, dal centrocampo in su, con particolare attenzione alla rapidità delle transizioni che spesso coinvolgono esterni veloci e dinamici come Rafael Leão, l’ala portoghese con la capacità di cambiare il ritmo della partita con una singola giocata.

L’Orgoglio del “Non Possesso”

Il lato forse più distintivo e cruciale della visione di Allegri per il club meneghino emerge però nella fase di non possesso. In un calcio moderno dove il pressing alto è la norma, Allegri non disdegna l’arte della difesa organizzata, anche a costo di sacrificare l’estetica del gioco.

LE SUE PAROLE – «Una squadra che ha voglia di fare risultato, quando la squadra ha palla cerca di fare gol e ha tante occasioni dentro l’area, vedere Napoli e Roma, ma anche con l’Inter potevamo fare meglio nei cross. Però una cosa che non dobbiamo perdere è che quando non si ha la palla non è vergogna difendere ed i difensori devono avere il gusto di difendere, di duellare con l’avversario, i ragazzi su questo stanno crescendo».