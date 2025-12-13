 Allegri manda un messaggio, ad Inter e Napoli
Allegri manda un messaggio, ad Inter e Napoli: «Non so se giochino a nascondino»

2 ore ago

Allegri in conferenza stampa ha mandato un messaggio alle contendenti per il titolo, ribandendo la sua preferenza nel giocare la Champions

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Sassuolo, ha risposto alla domanda relativa alle favorite per lo Scudetto, parlando anche della questione coppe.

LE FAVORITE PER LO SCUDETTO, PERCHE’ INTER E NAPOLI? – «L’Inter e il Napoli si sono giocate il campionato fino all’ultima giornata ed è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri ottimi che già c’erano».

PUNTIAMO AL MASSIMO«Siamo il Milan e puntiamo al massimo, partendo dalla base che l’obiettivo è tornare in Champions. Abbiamo 31 punti e siamo in testa ma ne mancano ancora tanti per centrare l’obiettivo».

IO VORREI GIOCARE OGNI TRE GIORNI – «Non so se gli avversari giocano a nascondino, io avrei piacere a giocare una partita ogni tre giorni e giocare la Champions, lavoriamo per questo. Il vantaggio lo svantaggio non lo so, diciamo che la bellezza è quella di giocare la Champions, a me piace questo. Una partita ogni tre giorni forse te le fa preparare peggio, io non credo però».

