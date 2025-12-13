Allegri manda un messaggio, ad Inter e Napoli: «Non so se giochino a nascondino»

Allegri in conferenza stampa ha mandato un messaggio alle contendenti per il titolo, ribandendo la sua preferenza nel giocare la Champions

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Sassuolo, ha risposto alla domanda relativa alle favorite per lo Scudetto, parlando anche della questione coppe.

LE FAVORITE PER LO SCUDETTO, PERCHE’ INTER E NAPOLI? – «L’Inter e il Napoli si sono giocate il campionato fino all’ultima giornata ed è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri ottimi che già c’erano».

PUNTIAMO AL MASSIMO – «Siamo il Milan e puntiamo al massimo, partendo dalla base che l’obiettivo è tornare in Champions. Abbiamo 31 punti e siamo in testa ma ne mancano ancora tanti per centrare l’obiettivo».

IO VORREI GIOCARE OGNI TRE GIORNI – «Non so se gli avversari giocano a nascondino, io avrei piacere a giocare una partita ogni tre giorni e giocare la Champions, lavoriamo per questo. Il vantaggio lo svantaggio non lo so, diciamo che la bellezza è quella di giocare la Champions, a me piace questo. Una partita ogni tre giorni forse te le fa preparare peggio, io non credo però».