Allegri, duro comunicato del Napoli: «Ha insultato pesantemente Oriali». La richiesta del club partenopeo

Allegri, arriva il duro comunicato del Napoli dopo la semifinale di ieri sera in Supercoppa Italiana: la nota dei partenopei

Non bastano i due gol subiti sul campo a rendere amara la serata del Milan. Il post-partita della semifinale di Supercoppa contro il Napoli è stato scosso da un durissimo comunicato ufficiale del club partenopeo, che punta il dito contro l’atteggiamento di Massimiliano Allegri. Secondo la nota, il tecnico livornese si sarebbe reso protagonista di un’aggressione verbale ai danni di Gabriele Oriali, dirigente del Napoli.

Allegri, il comunicato della SSC Napoli

Il club azzurro ha deciso di intervenire pubblicamente per denunciare l’accaduto, definendo il comportamento di Allegri come “totalmente fuori controllo”:

PAROLE – «La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan che, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione non passi inosservata».

Il Napoli sottolinea come la produzione televisiva, forte di 33 telecamere, abbia certamente immortalato l’episodio, rendendo impossibile non riscontrare la gravità delle offese rivolte allo storico dirigente azzurro.

Clima teso a Riad

Le “parole grosse” sarebbero volate in un momento concitato del match, probabilmente in seguito a una decisione arbitrale contestata o a un battibecco tra le panchine. Se i fatti venissero confermati dalle immagini o dal referto del quarto uomo, Allegri rischierebbe una pesante squalifica da scontare in campionato, proprio mentre il Milan deve rialzare la testa dopo l’eliminazione.