Allegri, nove in condotta: Il fattore Max e la nuova identità del Milan. Balzo clamoroso in classifica

Allegri, un lavoro enorme sulla mentalità: in un anno il Diavolo ha tre vittorie in più ed è in vetta. La rosa è da completare

Massimiliano Allegri ha impiegato pochissimi mesi per entrare nel cuore dei suoi nuovi giocatori rossoneri, e i risultati di questo rapido affiatamento si stanno vedendo eccome in campo. Non si tratta solamente dei punti conquistati o della prestigiosa posizione in classifica, che hanno comunque un peso specifico molto importante, ma è soprattutto la mentalità e la forte identità che questa squadra è ormai capace di mettere in campo in ogni occasione, anche quando le prestazioni non sono di altissimo livello.

Considerando il disastroso andamento della scorsa stagione e il fatto che gli elementi chiave della rosa, pur con le aggiunte significative di fuoriclasse come Modric e Rabiot, non sono stati sostituiti in blocco, il lavoro svolto da Allegri finora rappresenta un enorme successo. La stagione è ancora molto lunga e piena di insidie, ma se si sovrappone la classifica odierna con quella di 365 giorni fa, il divario positivo è sotto gli occhi di tutti.

Allegri, fattore Max per il Milan

È proprio su questo aspetto impressionante che si concentra l’analisi di quest’oggi del Corriere dello Sport, che sottolinea lo spessore dei ben nove punti in più in classifica accumulati dal Diavolo. Il quotidiano titola: «Max, nove in condotta. Il fattore Allegri: con tre vittorie in più si è preso la vetta». Nel sottotitolo viene aggiunto l’eloquente dato statistico che certifica la rinascita: «Un anno fa il Milan alla 13esima giornata era soltanto ottavo con 19 punti e 4 ko. La rosa è da completare ma l’uomo decisivo è quello in panchina». Dunque, la grande differenza tra un anno e l’altro è da attribuire in gran parte al valore e all’impatto del tecnico livornese.

