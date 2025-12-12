Allegri conferma, hanno già giocato in Lazio Milan di Coppa

Allegri domenica a Milan Sassuolo pronto a confermare quanto visto già all’Olimpico in Coppa Italia contro la Lazio

In vista della sfida di campionato tra Milan e Sassuolo di domenica, l’allenatore Massimiliano Allegri sta studiando le contromosse per affrontare l’emergenza in attacco e al contempo garantire solidità e dinamismo in mezzo al campo. Il tecnico toscano, infatti, sembra orientato a riproporre in mediana una formula che ha già dato prova di compattezza in una gara cruciale: quella vista negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Ritorno al Centrocampo da Battaglia Visto Contro la Lazio

L’intenzione di mister Allegri è chiara: schierare un centrocampo muscolare e capace di interdire il gioco avversario, in modo da sostenere il reparto offensivo a ranghi ridotti. I favoriti per formare il cuore della mediana rossonera sono tre giocatori di spiccato dinamismo:

Samuele Ricci: Il giovane centrocampista italiano, noto per la sua intelligenza tattica e capacità di recuperare palloni.

Il giovane centrocampista italiano, noto per la sua intelligenza tattica e capacità di recuperare palloni. Ardon Jashari: Lo svizzero, un mediano che garantisce fisicità e presenza costante tra le linee.

Lo svizzero, un mediano che garantisce fisicità e presenza costante tra le linee. Adrien Rabiot: Il francese, un elemento di esperienza e duttilità, fondamentale per i suoi inserimenti e la visione di gioco.

Questa combinazione di forze, già testata contro la Lazio, punta a vincere la battaglia del centrocampo contro il Sassuolo, una squadra che ama palleggiare e tenere il controllo del possesso.

Turno di Riposo e Opzioni Tattiche per il Diavolo

Il centrocampo sarà protagonista di un’importante rotazione: il fuoriclasse croato Luka Modric, l’esperto regista che Allegri ha voluto nel Milan, dovrebbe godere di un turno di riposo in vista della Supercoppa Italiana. Gestire le energie del trequartista è fondamentale, data la sua età e l’importanza degli impegni ravvicinati.

Inoltre, il tecnico del club meneghino dovrà fare a meno del mediano francese Youssouf Fofana, assente per infortunio, il che rende ancora più necessarie le scelte ponderate per la zona nevralgica del campo.

Un’altra variabile tattica cruciale riguarda Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, dotato di grande fisicità, non sarà impiegato in mediana, ma rappresenta l’alternativa principale per l’attacco. Data l’emergenza offensiva del Diavolo – con Leao e Gimenez fuori gioco – Loftus-Cheek potrebbe essere adattato come trequartista avanzato o seconda punta, sfruttando le sue doti di inserimento per supportare gli unici attaccanti puri a disposizione, Pulisic e Nkunku. Il Milan si affida all’esperienza di Allegri per superare il momento di difficoltà con scelte coraggiose e mirate.