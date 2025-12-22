Allegri può finalmente sorridere: innesto di Fullkrug determinante, ecco come il tecnico può superare il problema delle “piccole”

Allegri si gode Fullkrug: l’imminente arrivo del centravanti tedesco potrebbe risolvere il problema delle “piccole”. L’analisi

Con l’arrivo di Niclas Füllkrug, il mercato di riparazione del Milan regala a Massimiliano Allegri l’elemento che finora era mancato: un attaccante vero. Sebbene Nkunku sia stato l’investimento più oneroso e Gimenez rappresenti una scommessa frenata dagli infortuni, nessuno dei due ha saputo interpretare il ruolo di centravanti boa necessario per il calcio italiano.

Allegri, il paradosso del Milan: Big con le grandi, in crisi con le “piccole”

L’analisi di Sport Mediaset evidenzia un’idiosincrasia tattica preoccupante. Il Milan brilla quando può colpire in velocità, come dimostrano le vittorie contro Inter, Napoli e Roma, ma sbatte contro un muro invalicabile quando deve fare la partita contro squadre chiuse:

I passi falsi: La sconfitta con la Cremonese e i pareggi contro Pisa, Parma e Sassuolo sono il sintomo di una squadra che soffre maledettamente quando non ha profondità da attaccare.

La sconfitta con la e i pareggi contro sono il sintomo di una squadra che soffre maledettamente quando non ha profondità da attaccare. Leao e Pulisic: Per Allegri sono i titolari inamovibili. Se trovano campo, il Milan è devastante; se lo spazio è nullo, i due esterni finiscono per girare a vuoto senza un riferimento centrale.

La soluzione Füllkrug: non solo centimetri

Il panzer tedesco non sarà un “mostro” di tecnica individuale, ma offre soluzioni tattiche che il Milan non aveva. Può fungere da sponda al limite dell’area o sfruttare la sua stazza nei cross, forzando la mano nelle aree affollate.

In vista del prossimo filotto (Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina), Füllkrug diventa la carta della disperazione o della svolta: Allegri potrebbe decidere di schierare Leão e Pulisic alle sue spalle, aumentando le direttrici di gioco e costringendo le difese avversarie a preoccuparsi non solo degli inserimenti, ma anche del peso fisico del numero 9.