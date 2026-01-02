Allegri taglia un traguardo: fa cifra tonda in Serie A

News
Allegri taglia un traguardo con il Milan, proprio contro il Cagliari: fa cifra tonda in Serie A
Allegri questa sera taglia un traguardo importante in Serie A sulla panchina del Milan
Massimiliano Allegri fa 150 panchine con il Milan in Serie A, questa sera all’Unipol Domus Arena il tecnico toscano taglia un traguardo importante. Quasi quattro anni prima, dal 2010 al 2014, 6 mesi scarsi adesso. Sempre più nella storia del club.
Raggiunge questo numero in una gara importante per lui, infatti proprio a Cagliari è esploso come tecnico, dal 2008 al 2010 in Sardegna ha fatto benissimo.
In attesa del risultato di Cagliari Milan, il bilancio per lui al momento dice 83 vittorie, 39 pareggi e 26 sconfitte. Si augura di poter festeggiare questo traguarda con una vittoria all’Unipol Domus Arena.