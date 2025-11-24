Connect with us

Allegri nella storia del Milan! Raggiunte le 100 vittorie in tutte le competizioni: graduatoria da urlo, il livornese è in buona compagnia

Moviola Inter Milan, Sozza rimandato: gestione discutibile del derby. E sul rigore dato ai nerazzurri...

Maignan, il Corriere Della Sera lo esalta: «Tre parate mostruose fanno sparire i nerazzurri». L'eroe del Derby neutralizza il rigore di Calhanoglu

Inter Milan, il Diavolo si dimostra ammazzagrandi! Altro big match vinto ma Allegri lancia il monito a Leao e compagni

Prime pagine quotidiani sportivi – 24 novembre 2025

2 minuti ago

Allegri

Allegri, con i tre punti nel derby, entra nella storia del Milan raggiungendo le 100 vittorie in tutte le competizioni: la classifica

Un traguardo storico si è aggiunto alla carriera di Massimiliano Allegri in rossonero grazie alla vittoria nel Derby contro l’Inter.

Secondo i dati forniti da Opta, l’allenatore è diventato il settimo tecnico capace di registrare ben 100 vittorie alla guida del Milan in tutte le competizioni ufficiali.

Questo risultato proietta Allegri in un club estremamente ristretto, composto da figure che hanno scritto pagine indelebili nella storia del club di Via Aldo Rossi.

L’Olimpo rossonero

La lista degli allenatori che hanno raggiunto o superato il traguardo delle 100 vittorie con il Milan è un elenco di assoluta Élite del calcio mondiale e italiano. Oltre ad Allegri, fanno parte di questa prestigiosa cerchia:

  • Carlo Ancelotti
  • Nereo Rocco
  • Fabio Capello
  • Stefano Pioli
  • Nils Liedholm
  • Arrigo Sacchi

Raggiungere e affiancare questi Maestri del calcio testimonia la profonda impronta lasciata da Allegri durante le sue due gestioni tecniche a Milanello. Le sue 100 vittorie non solo consolidano la sua posizione tra le figure più influenti del Diavolo, ma sottolineano anche la sua longevità e la sua capacità di incidere in diverse epoche del club. Un dato che rafforza il suo status di allenatore di massimo livello.

