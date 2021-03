Alemao: «Van Basten? Dispiace che dopo 30 anni non accetti la sconfitta»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex azzurro Alemao ha risposto alle dichiarazioni di ieri di Marco Van Basten

Alemao risponde a tono alle dichiarazioni di ieri di Marco Van Basten. L’olandese aveva accusato il Napoli di aver ricevuto costantemente favori arbitrali durante il campionato del 1990. Ecco la risposta del brasiliano a Radio Kiss Kiss Napoli.

«Mi dispiace molto, avevo una immagine di Van Basten come persona seria e intelligente. Parlare in questo modo senza essere presente è sbagliato. Quello che ho subito a Bergamo era tutto vero. Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta.»