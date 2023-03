Aldo Serena ha parlato così di Rafael Leao dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni sull’attaccante rossonero

A Sky, Aldo Serena ha parlato dopo Milan Salernitana di Rafael Leao.

PAROLE – Leao non trova il gol ma anche nella partita non è sempre presente, non è determinante nelle giocate come lo ero lo scorso anno. Credo nella sua buona fede, ma in quelle situazioni qualcosa si perde e lo sta perdendo anche lui.