Albertosi avverte il Milan sulla questione Maignan! Le sue parole

Albertosi, ex portiere rossonero, avverte il Milan sulla questione Maignan! Le sue parole. Segui le ultimissime

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatico richiamato per la sua esperienza, si prepara per il cruciale Derby della Madonnina, l’attenzione si concentra sul portiere titolare. Mike Maignan, l’estremo difensore francese noto per la sua leadership e i riflessi felini, è tornato al centro del dibattito, con un contratto in scadenza che rappresenta un nodo cruciale per la dirigenza.

Enrico Albertosi, storica bandiera e leggenda tra i pali rossoneri, non ha dubbi: “Per me è lui il miglior portiere del campionato”. Albertosi, intervistato da Tuttosport (fonte), esorta apertamente il club a blindare il suo numero uno.

Obiettivo Rinnovo: La Mossa Necessaria di Igli Tare

L’ex portiere sottolinea l’urgenza della situazione, inviando un messaggio diretto al DS Igli Tare, il dirigente albaneseincaricato di gestire le strategie di mercato e contrattuali del Diavolo. “È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto,” afferma Albertosi, ricordando il precedente doloroso di Donnarumma: “Dopo l’addio di Donnarumma sono stati bravi, è andata bene, ma non è detto che vada sempre così.”

Il rischio di perdere un altro campione a parametro zero è una prospettiva che la nuova gestione tecnica, volta alla sostenibilità e al successo, non può permettersi. Sebbene Albertosi ritenga che la situazione contrattuale non influenzi le prestazioni del portiere in campo – “Il portiere quando va in campo, gioca. Fa la sua partita, non pensa al contratto” – il DS Tare ha la priorità assoluta di risolvere la questione prima della fine della stagione.

La Sfida con Sommer e il Giudizio Tecnico

L’imminente Derby metterà Maignan di fronte a Yann Sommer, il portiere svizzero e pilastro della difesa nerazzurra. Albertosi analizza le differenze tecniche tra i due: “Le caratteristiche migliori di Maignan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite.”

Nonostante le critiche ingiuste ricevute in passato, il francese è “tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato.” Albertosi chiude con una riflessione sulla difficoltà del ruolo: l’errore dell’attaccante può essere rimediato, ma se sbaglia il portiere “purtroppo non c’è rimedio, prendi gol e perdi la partita”. Per questo, avere il migliore del campionato è un lusso che il Milan non può lasciarsi sfuggire.