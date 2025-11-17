Calciomercato Milan, Tare e Ausilio pronti a sfidarsi: l’agente può avere un ruolo decisivo

Calciomercato Milan, derby per il portiere. C’è anche un intreccio legato all’agente del giocatore del Leeds

Il duello tra Inter e Milan non si limita al campo da gioco, ma si estende con fervore anche alle strategie di mercato. Secondo quanto emerso, la rivalità cittadina è pronta ad accendersi per un potenziale colpo tra i pali: Illan Meslier, il giovane e talentuoso portiere del Leeds United. A riportarlo è Tuttosport.

Meslier nel Mirino: Il Leeds Cerca Acquirenti

Illan Meslier (portiere francese, classe 2000, estremo difensore alto 197 cm, noto per la sua reattività e il coraggio nelle uscite) è il nome che sta infiammando l’asse Milano-Inghilterra. Il Leeds United, club proprietario del cartellino, sta sondando il mercato alla ricerca di acquirenti per il proprio numero uno, e le due grandi di Milano si sono fatte avanti per informarsi sulla fattibilità dell’affare.

Sia i nerazzurri che il Diavolo hanno motivi validi per guardare al futuro della porta. Per l’Inter, l’interesse è legato alla situazione contrattuale del proprio portiere, Yann Sommer (portiere svizzero, esperto e affidabile), il cui legame con la Beneamata è in scadenza. Analogamente, anche il Milan deve affrontare il tema del futuro di Mike Maignan (portiere francese, uno dei migliori al mondo, celebre per le sue parate e l’abilità nel gioco con i piedi), la cui scadenza contrattuale rappresenta un punto interrogativo che il club rossonero non può ignorare.

L’idea di portare a casa un profilo giovane, con già esperienza internazionale ma con ampi margini di crescita come Meslier, è un’opzione che affascina entrambe le dirigenze.

Pini Zahavi: L’Agente Che Accende l’Asta

La trattativa è resa ancora più intrigante dalla presenza di un player di primo livello: Pini Zahavi, l’agente di Meslier. Il noto procuratore, figura influente nel panorama calcistico internazionale, ha dimostrato di avere ottimi rapporti con entrambe le dirigenze milanesi, un fattore che potrebbe velocizzare o, al contrario, rendere ancora più complessa la competizione.

I precedenti parlano chiaro: Zahavi ha già chiuso affari importanti sia con il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, (come l’arrivo in passato di Diouf) sia con la dirigenza del Diavolo (come il trasferimento di Nkunku).

La sua capacità di mediare tra i club e i giocatori rende Zahavi l’ago della bilancia in questo Derby di Mercato per assicurarsi uno dei portieri più promettenti d’Europa.