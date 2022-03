Albertosi: «Il Milan non può più permettersi di perdere punti»

Ricky Albertosi ha fatto il punto sul Milan e sul rendimento che i rossoneri dovranno avere per ambire alla vittoria dello scudetto

Intervenuto a TMW, Ricky Albertosi ha parlato del Milan in chiave scudetto. Le sue parole:

«Credo che a questo punto il Milan non possa più regalare punti come ha fatto in qualche occasione. Gioca a Cagliari contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi e che darà tutto però c’è una grande differenza tra le due formazioni».