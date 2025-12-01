Albertini fa i complimenti ad Allegri per l’atteggiamento con Leao: parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Gran Galà del Calcio AIC è stato il palcoscenico per le opinioni di Demetrio Albertini, storica bandiera e grande centrocampista del Milan del passato. L’ex campione ha parlato ai media presenti, esprimendo il suo parere sul momento dei rossoneri e, in particolare, sul nuovo ruolo di Rafael Leão sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano.

L’Esperimento Riuscito: Leão Prima Punta

Albertini ha ammesso la sua iniziale sorpresa riguardo la decisione di Allegri di reinventare Leão come centravanti. Alla domanda se si aspettasse un tale cambio tattico, l’ex rossonero ha risposto con grande onestà: “No, sinceramente no“.

Questa mossa tattica, sebbene inattesa, si inserisce perfettamente nella filosofia di Allegri, che Albertini descrive come un allenatore che punta prima di tutto all’equilibrio. Il tecnico toscano utilizza la solidità difensiva come base per poi lasciare libertà al talento offensivo: “Max è un allenatore prima di tutto di equilibrio soprattutto nella fase difensiva per poi lasciare questo spazio ad un giocatore straordinario come Leao“.

Il Talento Indiscutibile: Il Nodo della Continuità

Nonostante l’elogio per la scelta tattica di Allegri, Albertini ha ribadito un concetto che tormenta i tifosi del Milan da tempo: la mancanza di continuità del fuoriclasse portoghese. Rafael Leão è un giocatore dal “grande talento” e la sua qualità è “indiscutibile“, ma deve migliorare sotto un aspetto fondamentale.

L’ex centrocampista ha lanciato un chiaro messaggio al giocatore e al suo staff: “deve migliorare nella continuità, che è quello che gli chiediamo da anni“. Questa è la vera sfida per il numero 10 del Diavolo: trasformare lampi di genio in prestazioni costanti nell’arco dell’intera stagione. Albertini ha concluso con un messaggio di fiducia: “Detto questo, ci penserà tutto lo staff di Max a stimolarlo sotto questo punto di vista“, riconoscendo le capacità di Allegri e del suo team nel lavorare sulla mentalità dei giocatori.

Il Milan, con il supporto del nuovo direttore sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sta puntando sulla valorizzazione dei suoi talenti. La capacità di Allegri di trovare una nuova posizione per Leão è la dimostrazione che il club meneghino sta percorrendo la strada giusta per massimizzare le potenzialità della rosa e lottare per i massimi obiettivi in Serie A.