Al Khelaifi: «Abbiamo difeso il calcio europeo. E sulla Superlega...»

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha parlato in qualità di presidente dell’ECA. Le sue parole anche sulla questione Superlega

Nel corso dell’Assemblea ECA tenutasi oggi, il presidente del PSG Al Khelaifi, intervenuto in qualita di presidente ECA, ha fatto un discorso che ha toccato vari punti. Le sue parole sulla Superlega e non solo.

«Sento un senso di rinnovata speranza per lo scopo della nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un onore essere presidente di ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro. Non passerò tempo a parlare di ‘non così Superlega’ perché non mi piace concentrarmi su favolisti e fallimenti. Insieme, abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi».