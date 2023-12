Galliani svela: «Ho mandato un messaggio a Ibrahimovic. Ecco perchè»

Adriano Galliani, AD del Monza e storico ex dirigente del Milan, ha svelato di aver messaggiato Ibrahimovic dopo il ritorno in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, presente ieri al Christmas Talent Show del Monza, ha dichiarato:

«Gli ho subito mandato un messaggio per complimentarmi e anche visto il rapporto di amicizia che ho con lui sarà una partita ancor più speciale quella di domenica. E mi allenerò tutta settimana per non muovere un muscolo sia in caso di gol del Monza sia in caso di gol del Milan».