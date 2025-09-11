Adli saluta il Milan: ufficiale il passaggio all’Al Shabab. L’annuncio social del club arabo -FOTO

Adli è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Shabab: il centrocampista si trasferisce in Arabia Saudita a titolo definitivo

Il calciomercato Milan si anima con una partenza che farà discutere i tifosi milanisti. Yacine Adli, il talentuoso centrocampista franco-algerino, dice addio al Milan dopo due stagioni intense e ricche di emozioni. La notizia è ormai ufficiale: il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’Al Shabab, squadra araba che ha voluto fortemente il giocatore, per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. L’affare si conclude a titolo definitivo, segnando la fine dell’avventura italiana di Adli. L’Al Shabab ha accolto il suo nuovo acquisto con un post sui social che recitava: “È arrivato un nuovo maestro“, un chiaro segnale di quanto il club creda nelle sue qualità tecniche e umane.

La cessione di Adli, inattesa per molti, si inserisce nelle strategie di mercato del nuovo direttore sportivo del Milan, Tare, che sta lavorando per plasmare la squadra secondo la visione del nuovo allenatore, Allegri. Il club sta cercando di ottimizzare la rosa, puntando su giocatori che si adattino perfettamente al nuovo sistema di gioco e alle esigenze tattiche della prossima stagione.

Un Addio che Lascia il Segno: Cuore, Impegno e 39 Presenze

Se i numeri non rendono giustizia al suo impatto, il cuore dei tifosi rossoneri sì. Nelle due stagioni trascorse a Milano, Yacine Adli ha collezionato 39 presenze, segnando un solo gol indimenticabile contro la Roma nella stagione 2023/2024 e fornendo due assist. Nonostante le poche apparizioni in campo, il suo nome è diventato sinonimo di impegno, senso di appartenenza e dedizione. Non era solo un giocatore, ma un simbolo di chi non si arrende mai, di chi lavora sodo anche quando non è sotto i riflettori. Questo atteggiamento gli ha permesso di conquistare l’affetto di tutti, dimostrando che il calcio non è solo una questione di tecnica, ma anche di valori umani. Le sue enormi doti umane hanno saputo far breccia nell’animo dei milanisti, che lo hanno sempre sostenuto.

La notizia del suo trasferimento ha suscitato grande commozione, non solo per il giocatore in sé, ma anche per quello che rappresentava. In un calcio sempre più orientato al business, la figura di Adli è stata un raro esempio di passione e attaccamento alla maglia.

Le Sentite Parole di Addio di Yacine: “Sarò Sempre un Milanista”

L’addio di Yacine Adli è stato reso ancora più toccante dal suo messaggio sui social, un saluto definitivo e carico di sentimento. “Grazie mille per l’amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato e sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.

Questo messaggio non solo sottolinea il legame indissolubile tra il giocatore e il club, ma mostra anche il suo profondo rispetto per la squadra e i suoi nuovi protagonisti, tra cui il nuovo allenatore Allegri e il direttore sportivo Tare. Le sue parole sono un vero e proprio inno alla fede calcistica e un invito a sostenere il Milan anche nei momenti difficili.

Questa partenza segna un nuovo capitolo nella carriera di Yacine Adli, che ora si appresta a vivere una nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al Shabab, e per il Milan, che sotto la nuova guida di Allegri e Tare, prosegue la sua opera di rinnovamento. L’eredità che lascia Adli non è fatta di trofei, ma di cuore e passione, un esempio che resterà per sempre nel ricordo dei tifosi rossoneri.