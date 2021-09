Adli: «Quando ti chiama il Milan vorresti andarci subito»

Le dichiarazioni di Yacine Adli, nuovo giocatore del Milan, attualmente in prestito al Bordeaux, squadra in cui è stato prelevato

Parole al miele dalla Francia, sulle pagine de L’Equipe, di Adli all’indirizzo del Milan, che lo ha prelevato dal Bordeaux quest’estate, lasciandolo però in prestito ai girondini per un anno. Il fantasista non nasconde il suo entusiasmo per la chiamata dei rossoneri:«Quando ti chiama il Milan vorresti andarci subito, ma c’erano delle condizioni affinché l’affare andasse in porto».

Sul futuro che lo attende:«Non è semplice rimare concentrato, non sapere cosa possa riservarti il futuro. Cerco di prepararmi al meglio per essere pronto. Non sono deluso di dover restare qui un anno, anzi, sarà un anno di preparazione per arrivare in Italia ancor più preparato».