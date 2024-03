Adli sempre più al centro del Milan: in questo modo è diventato fondamentale per Pioli in questa stagione 2023/2024

Adli è passato da essere un giocatore ai margini del progetto Milan a diventare uno dei perni fondamentali del centrocampo rossonero.

Un’importante crescita per il giocatore del Milan che adesso rientra nelle rotazioni di Pioli e che si è conquistato in molte partite la titolarità. Tanto lavoro in allenamento che ha ripagato oltre a qualche infortunio di troppo che ha reso indispensabile l’uso del francese anche se, col rientro di Bennacer a pieno regime, Adli si sta ancora ritagliando il suo spazio.