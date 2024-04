Adli nervoso al momento della sostituzione in Milan Inter! Il gesto del rossonero al rientro in panchina: cosa è successo dopo il cambio

Adli è apparso molto nervoso al momento della sostituzione in Milan Inter. Il centrocampista rossonero sicuramente non sarà contento della sua prestazione e della squadra in questo derby che, molto probabilmente, regalerà lo scudetto ai nerazzurri.

Come riportato da DAZN, il centrocampista al rientro in panchina ha preso a calci tutto ciò che ha trovato davanti a lui. Una serata sicuramente non indimenticabile.