Adli a Mediaset: «Daremo tutto col Newcastle per vincere. C’è ancora probabilità»

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund

Yacine Adli a Mediaset dopo Milan Borussia Dortmund.

PAROLE – «Ci spiace per i nostri tifosi, oggi era una grande occasione, sapevamo che San Siro sarebbe stata così tutto il tempo. Avevamo questa forza dentro di noi, non siamo riusciti a vincere. Credere alla qualificazione? Daremo tutto col Newcastle per vincere. Non sapremo cosa farà il Dortmund col Psg, ma c’è probabilità. Daremo tutto e spereremo in un risultato positivo. A questo livello i dettagli fan la differenza. Siamo partiti molto bene, non abbiamo segnato il rigore. Dopo il loro gol abbiamo trovato l’1-1 ma nel secondo tempo abbiamo perso equilibrio».