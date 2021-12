Adli difficilmente arriverà a gennaio: la posizione del Milan

Adli difficilmente approderà in via definitiva in rossonero a gennaio. Il talento del Bordeaux dovrebbe rimanere…

Con Kessie e Bennacer verso la Coppa d’Africa, il Milan è in forte emergenza a centrocampo. Il Diavolo deve puntare forte su Bakayoko, visto che difficilmente avrà a disposizione Adli.

Il forte centrocampista resterà al Bordeaux come da accordi. Lo riferisce Tuttosport in edicola questa mattina. Il club di Via Aldo Rossi deve trovare una soluzione il più presto possibile per dare a Pioli qualche certezza in più