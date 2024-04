Adli da brividi: il suo messaggio dopo Milan Lecce esalta i tifosi – FOTO. Ecco cos’ha scritto il centrocampista algerino sui social

Yacine Adli si conferma molto legato ai colori rossoneri, quasi come se fosse un vero e proprio tifoso in campo. Il centrocampista algerino festeggia la vittoria ottenuta oggi dal Milan nella sfida di San Siro contro il Lecce valevole per la 31^ giornata di campionato, e lo fa con un messaggio che esalta i tifosi milanisti.

IL MESSAGGIO – «Banditi ❤️🖤».