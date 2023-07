Adli, gli auguri del Milan per il suo compleanno: il messaggio

Yacine Adli compie oggi ventitré anni. Questo il messaggio d’auguri social che gli ha voluto mandare il Milan

Anche se il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan, il club rossonero manda un messaggio d’auguri a Yacine Adli per il suo ventitreesimo compleanno. Questo il post sui canali social ufficiali.

Su acmilan.com si legge: «23 candeline per Adli: gli auguri rossoneri.

Si può essere uomo spogliatoio anche senza un numero elevato di presenze. È il caso di Adli, il quale pur non giocando regolarmente ha dimostrato lodevole attaccamento alla maglia: cantando il coro della Curva, per esempio, oppure ospitando la squadra a casa sua verso la fine della scorsa stagione. Oggi per Yacine è un giorno speciale, quello del compleanno: il giovane francese spegne 23 candeline direttamente in America, dove sta partecipando alla tournée rossonera. Disponibile, positivo, molto apprezzato dai compagni come dal popolo milanista. Tantissimi auguri e buona festa!».