Addio Lautaro, Raspadori l’erede designato: c’è il patto col Sassuolo

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez potrebbe andare via, Raspadori è stato designato come erede naturale e ci sarebbe già il patto col Sassuolo

L’Inter deve vendere, lo ha fatto sapere la dirigenza, e lo deve fare anche in fretta dato che, come riportato da Tuttosport, Suning ha posto il 30 giugno come data limite per portare a casa almeno due cessioni eccellenti. I nomi sono i soliti, ovvero quelli di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. E proprio per l’erede dell’argentino, i nerazzurri si sarebbero già mossi.

In caso di addio del Toro, infatti, sarebbe Giacomo Raspadori a prendere il suo posto nello scacchiere interista. Beppe Marotta avrebbe anticipato la concorrenza, arrivando a stringere un solido patto con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per l’acquisto del giovane attaccante. A rendere favorevole la trattativa anche Tullio Tinti, agente del calciatore ma anche di Simone Inzaghi.