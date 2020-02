Addio incomprensioni, anche Sacchi elogia Ibrahimovic

Arrigo Sacchi si mette alle spalle le polemiche ed elogia Zlatan Ibrahimovic. In passato fra i due c’erano stati degli screzi

Arrigo Sacchi si mette alle spalle le polemiche ed elogia Zlatan Ibrahimovic. In passato fra i due c’erano stati degli screzi e degli accesi diverbi, oggi l’ex allenatore ha sottolineato come lo svedese sia un giocatore che fa la differenza. Ecco le parole di Sacchi in un’intervista per La Gazzetta dello Sport:

«Se devo scegliere un giocatore che può fare la differenza, dico Ibrahimovic. Mi sembra che, pur non facendo cose straordinarie, Ibra abbia dato coraggio ai compagni e personalità a tutta la squadra».