Adani: «Inter e Juve si stanno rinforzando di più, il Milan può stupire». Le dichiarazioni dell’opinionista

Ai microfoni di DAZN Daniele Adani ha detto la sua circa l’imminente stagione calcistica che dovrebbe tenere tutti col fiato sospeso.

LE PAROLE- «Ai nastri di partenza il campionato si presenta equilibrato, più o meno sulla falsa riga di quello che abbiamo visto la scorsa stagione, da questo punto di vista non ho dubbi. Mi sembra chiaro che diventeranno più forti due squadre in particolare per quanto riguarda l’alta classifica, ovvero Inter e Juventus, ma credo che anche il Milan sia pronto a stupire con i rinforzi e la coesione delle componenti. Non trascurerei il Napoli e mi aspetto un ritorno dell’Atalanta. Credo che vedremo un campionato bello e avvincente».