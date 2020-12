Adani: «Il Milan merita il primo posto in classifica perché non molla mai»

Adani ha parlato ottimamente del Milan dicendo che contro la Lazio ha visto una squadra assatanata che ha cercato la vittoria fino all’ultimo

Daniele Adani, intervenuto sul canale Twitch di Christian Vieri, ha elogiato il Milan dicendo che merita ampiamente il primato in classifica in Serie A fino a questo momento.

Adani ha dichiarato: «Il Milan ha grandi meriti. Gioca con Ibrahimovic e vince, gioca senza Ibrahimovic cambiando modulo e vince. L’altra sera ho guardato l’ultimo quarto d’ora della partita con la Lazio e ho visto una squadra che voleva vincere la partita a tutti i costi. Prima del gol di testa di Theo ha creato altre occasioni importanti. Hanno attaccato come assassini e volevano mantenere il primo posto. Non c’è un’altra squadra in Italia che merita questa posizione come la merita il Milan».