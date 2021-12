Adani: «Il Milan deve rinforzare più la trequarti che la difesa»

Lele Adani ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole sul Milan

«Per il Milan leggo che si parla tanto di un innesto in difesa, ma per me la priorità sarebbe aggiungere qualità sulla trequarti: è lì che Pioli ha saputo trarre i migliori frutti, quando le cose sono andate bene. Cosa servirebbe? Un mancino di talento che parte da destra».