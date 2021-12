Adani: «Il Milan non è come le altre squadre. Senza big fatica»

Lele Adani, nel consueto programma Twitch Bobo Tv, ha parlato del periodo no del Milan motivando la sua tesi. Ecco la sua opinione

«Il Milan non è il Napoli, non è l’Inter, non è la Juve e non è neanche l’Atalanta. Senza due-tre titolari fa fatica, pensiamo alla partita col Liverpool: giocatori come Kalulu, Krunic, Saelemaekers non sono campioni. L’assenza di alcuni calciatori influisce».