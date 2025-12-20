 Adani su Allegri: «Adepto convertito che diffonde il verbo»
Adani su Allegri: «Adepto convertito che diffonde il verbo» – IL VIDEO

1 ora ago

Adani sul proprio account Instagram ha ancora una volta associato la sua canzone ‘Facciamo Calcio’ a Max Allegri

Daniele Adani sul proprio profilo Instagram ha ancora una volta pubblicato un video di Massimiliano Allegri che vuole la mano per dare indicazioni proprio come fa l’ex calciatore nelle sue analisi.

I due sono noti per una discussione avuta durante un post partita a Sky Sport ormai tanti anni fa, per questo la descrizione del video fa riferimento alle differenti visioni che i due hanno sul calcio.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un post condiviso da Daniele Adani (@leleadani)

«Adepto convertito che diffonde il verbo», questo il post pubblicato durante Napoli-Milan di Supercoppa Italiana, match giocato lo scorso giovedì in Arabia Saudita.

