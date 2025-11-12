Acquafresca controcorrente: «Fossi stato nel Milan avrei fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk vi spiego perchè». Poi esalta Allegri

Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha parlato del mancato scambio estivo tra Dovbyk e Santiago Gimenez elogiando anche Allegri

Robert Acquafresca, ex attaccante di Serie A, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per analizzare il momento di alcuni attaccanti in difficoltà, tra cui Santiago Giménez, e per confrontare gli stili di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Giménez e lo scambio con Dovbyk

Riguardo alla crisi di Giménez e all’ipotesi di uno scambio con Dovbyk, Acquafresca ha risposto in modo affermativo: «Forse sì, perchè Gimenez è più il tipo di attaccante che vuole Gasperini».

L’ex attaccante ha elogiato il tecnico dell’Atalanta, pur ammettendo le difficoltà: «È difficile essere allenati da lui, ma riesce sempre a tirarti fuori il meglio. Ha un’idea di calcio unica».

Allegri: il tecnico della migliore stagione

Acquafresca ha poi parlato della sua esperienza con Massimiliano Allegri, con cui ha vissuto il suo periodo migliore:

PAROLE – «Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolte belle soddisfazioni».

Ha evidenziato le differenze tra i due tecnici, notando come Allegri sia «completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso». Acquafresca ha anche notato che Allegri, a differenza di Gasperini (che ha un’idea di gioco «ben marcata»), è «cambiato» nel tempo.