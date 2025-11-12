Connect with us

Acquafresca controcorrente: «Fossi stato nel Milan avrei fatto lo scambio Gimenez-Dovbyk vi spiego perchè». Poi esalta Allegri

Milan news 24

Published

33 minuti ago

on

By

WhatsApp Image 2024 10 18 at 16.02.40

Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha parlato del mancato scambio estivo tra Dovbyk e Santiago Gimenez elogiando anche Allegri

Robert Acquafresca, ex attaccante di Serie A, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per analizzare il momento di alcuni attaccanti in difficoltà, tra cui Santiago Giménez, e per confrontare gli stili di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Giménez e lo scambio con Dovbyk

Riguardo alla crisi di Giménez e all’ipotesi di uno scambio con Dovbyk, Acquafresca ha risposto in modo affermativo: «Forse sì, perchè Gimenez è più il tipo di attaccante che vuole Gasperini».

L’ex attaccante ha elogiato il tecnico dell’Atalanta, pur ammettendo le difficoltà: «È difficile essere allenati da lui, ma riesce sempre a tirarti fuori il meglio. Ha un’idea di calcio unica».

Allegri: il tecnico della migliore stagione

Acquafresca ha poi parlato della sua esperienza con Massimiliano Allegri, con cui ha vissuto il suo periodo migliore:

PAROLE – «Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, ci siamo tolte belle soddisfazioni».

Ha evidenziato le differenze tra i due tecnici, notando come Allegri sia «completamente diverso nella gestione dei calciatori e nella gestione in fase di non possesso». Acquafresca ha anche notato che Allegri, a differenza di Gasperini (che ha un’idea di gioco «ben marcata»), è «cambiato» nel tempo.

