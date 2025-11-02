Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un’importante alternativa. Lo scenario

Calciomercato Milan, per gennaio si torna a valutare lo scambio Santiago Gimenez-Dovbyk con la Roma ma c’è anche un’alternativa

L’asse di mercato tra Milan e Roma si riaccende in vista della prossima sessione invernale, con i due club che potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per discutere un cruciale scambio di attaccanti.

Al centro dei colloqui ci sono Santiago Giménez e Artem Dovbyk. L’operazione era già stata discussa in passato, ma era «sfumata» a causa di una richiesta precisa dei giallorossi: la Roma, infatti, «avrebbe voluto una possibilità di riscattare Santi», opzione non accettata dal calciomercato Milan.

Ora, tuttavia, il dialogo è ripreso: «i club sono tornati a parlarsi in vista del mercato invernale», in un momento in cui entrambe le squadre devono affrontare l’emergenza nel reparto offensivo. L’obiettivo è superare l’ostacolo della formula contrattuale e trovare un’intesa che soddisfi sia Massimiliano Allegri che Gasperini.

Calciomercato Milan, l’alternativa francese: Kader Meité

Nel frattempo, la dirigenza del Milan sta lavorando su un piano B qualora la trattativa Giménez-Dovbyk non dovesse concretizzarsi. L’alternativa principale, secondo quanto riportato da Repubblica, porta in Francia.

Il giovane talento nel mirino è Kader Meité, esterno classe 2007 del Rennes. Il Milan, noto per la sua strategia di scouting focalizzata sui talenti emergenti, apprezza il profilo del franco-ivoriano.

Meité ha già iniziato a mettersi in mostra in Ligue 1 e rappresenta un’opzione di grande prospettiva per il futuro attacco rossonero. La sua eventuale acquisizione, pur essendo meno immediata in termini di impatto rispetto a Dovbyk, si inserirebbe perfettamente nella filosofia del club di investire su giocatori giovani e di alto potenziale.