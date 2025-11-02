Connect with us

Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un'importante alternativa. Lo scenario

Calciomercato Milan, Tare non molla l'obiettivo: sfida all'Inter. La notizia

Calciomercato Milan LIVE: Saelemaekers vicinissimo al rinnovo, Tare ripensa allo scambio Dovbyk-Gimenez

Mercato Milan scatenato sul talento brasiliano Rayan: l’esterno del Vasco da Gama è un predestinato costoso. C’è la benedizione di Ancelotti

Calciomercato Milan, derby con l'Inter all'orizzonte! Solet nel mirino, questa la strategia di Tare in vista di gennaio

Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un’importante alternativa. Lo scenario

26 secondi ago

dovbyk

Calciomercato Milan, per gennaio si torna a valutare lo scambio Santiago Gimenez-Dovbyk con la Roma ma c’è anche un’alternativa

L’asse di mercato tra Milan e Roma si riaccende in vista della prossima sessione invernale, con i due club che potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per discutere un cruciale scambio di attaccanti.

Al centro dei colloqui ci sono Santiago Giménez e Artem Dovbyk. L’operazione era già stata discussa in passato, ma era «sfumata» a causa di una richiesta precisa dei giallorossi: la Roma, infatti, «avrebbe voluto una possibilità di riscattare Santi», opzione non accettata dal calciomercato Milan.

Ora, tuttavia, il dialogo è ripreso: «i club sono tornati a parlarsi in vista del mercato invernale», in un momento in cui entrambe le squadre devono affrontare l’emergenza nel reparto offensivo. L’obiettivo è superare l’ostacolo della formula contrattuale e trovare un’intesa che soddisfi sia Massimiliano Allegri che Gasperini.

Calciomercato Milan, l’alternativa francese: Kader Meité

Nel frattempo, la dirigenza del Milan sta lavorando su un piano B qualora la trattativa Giménez-Dovbyk non dovesse concretizzarsi. L’alternativa principale, secondo quanto riportato da Repubblica, porta in Francia.

Il giovane talento nel mirino è Kader Meité, esterno classe 2007 del Rennes. Il Milan, noto per la sua strategia di scouting focalizzata sui talenti emergenti, apprezza il profilo del franco-ivoriano.

Meité ha già iniziato a mettersi in mostra in Ligue 1 e rappresenta un’opzione di grande prospettiva per il futuro attacco rossonero. La sua eventuale acquisizione, pur essendo meno immediata in termini di impatto rispetto a Dovbyk, si inserirebbe perfettamente nella filosofia del club di investire su giocatori giovani e di alto potenziale.

