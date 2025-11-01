Calciomercato Milan, cosa filtra su Dovbyk-Gimenez: in vista della sessione invernale… Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il posticipo serale di domani tra Milan e Roma rischia di trasformarsi in una vetrina amara per i due centravanti su cui le rispettive società avevano investito in estate, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. La situazione attuale dei due attaccanti è stata definita dal giornalista Marco Pasotto su gazzetta.it come il peggiore degli esiti possibili: entrambi non solo non dovrebbero partire titolari, ma la loro presenza in campo è altamente in discussione.

Per quanto riguarda il Milan, Gimenez è alle prese con un problema alla caviglia che ne mette a rischio la convocazione. Anche senza l’infortunio, l’allenatore Massimiliano Allegri lo avrebbe probabilmente escluso dall’undici iniziale dopo le prove decisamente al di sotto delle aspettative fornite contro Pisa e Atalanta. Simile il destino di Dovbyk: il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sembra orientato a lasciarlo inizialmente fuori, nonostante una flebile speranza per l’ucraino di convincere il mister.

La frustrazione e l’ipotesi di uno scambio tra i club

Vedere la partita da spettatori è una condizione sgradevole per qualsiasi calciatore, ma per un attaccante che si nutre di gol, come rimarcato da Pasotto, il disagio si trasforma in frustrazione profonda. Questa crisi di rendimento dei due bomber apre scenari interessanti per la sessione di mercato invernale.

Se l’ipotesi di uno scambio tra Gimenez e Dovbyk tornasse in auge a gennaio, Gasperini non avrebbe problemi a dare il via libera all’operazione. Questo scambio rappresenterebbe una potenziale soluzione a basso costo per Milan e Roma per affrontare l’evidente problema nel ruolo di prima punta.

La ricerca di un nuovo stimolo

L’eventuale successo dell’operazione, sottolinea l’analisi, non risiederebbe tanto nella complementarietà tecnica dei due giocatori, che pur avendo caratteristiche diverse sono entrambi centravanti puri, quanto nello stimolo psicologico generato dal cambiamento di ambiente.

Sia Santiago che Artem danno infatti la chiara sensazione di essere bloccati, «attorcigliati su se stessi» e incapaci di ritrovare la fiducia necessaria per tornare a segnare con regolarità. Un trasferimento, anche in prestito, potrebbe essere la chiave per ritrovare la linea di galleggiamento in un contesto nuovo, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che li hanno attanagliati nei rispettivi club.

Per il mercato di riparazione, Pasotto non esclude anche un’altra possibilità: entrambi potrebbero essere ceduti in prestito verso altre destinazioni, rinviando le decisioni definitive sul loro futuro al prossimo mercato estivo. Il direttore sportivo rossonero Tare è chiamato a monitorare la situazione con attenzione.