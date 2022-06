Acerbi al Milan, incontro con Pioli: ma i tifosi schiumano rabbia sui social. Il possibile trasferimento fa infuriare i sostenitori di tre squadre

Secondo Tuttosport la pista Acerbi per il Milan è più di un’idea visto che i rossoneri potrebbero decidere di rinunciare definitivamente a Botman. Il difensore biancoceleste, che dovrebbe essere liberato con l’arrivo di Romagnoli, costa pochissimo ed ha esperienza internazionale. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe lasciare la Lazio quasi a titolo gratuito visto che Lotito risparmierebbe circa 800 mila euro a stagione di ingaggio.

Una possibilità che scatenerebbe ulteriori polemiche tra i tifosi biancocelesti e interisti per il famoso episodio del gol di Tonali alla Lazio: favorito da un errore del centrale poi colto dalla telecamera con un sorriso (amaro) sul viso che però ha scatenato mille sospetti. Ma gli stessi tifosi del Milan non sembrano entusiasti dal nuovo profilo individuato da club, anche alla luce dell’esperienza negativa avuta nel 2012-13 in rossonero.

Pioli pare lo abbia incontrato più o meno casualmente a Forte dei Marmi dove ha parlato con lui del possibile trasferimento. Dopo la rottura coi tifosi della Lazio Acerbi non vede l’ora di lasciare la Capitale, mentre a Casa Milan sono in corso alcune valutazioni di natura tecnica.